Петербургский муниципалитет купил билеты в театр за 3 млн рублей на фоне пандемии

Санкт-Петербурге, 17 декабря. Петербургский муниципалитет на фоне пандемии коронавируса за три миллиона рублей купил билеты в театр.

Контракт, заключенный местной администрацией МО №75 Фрунзенского района с ООО «СПб концерт», опубликован на сайте госзакупок. Судя по нему, администрация купила 1657 билетов на спектакль «Любовь не картошка — не выбросишь в окошко», который состоялся в ДК им. Ленсовета 15 декабря.

Учитывая, что вместимость зала в ДК 2700 мест, проведение этого спектакля с таким количеством зрителей по сути нарушило коронавирусные ограничения, введенные губернатором Санкт-Петербурга.

Напомним, что с 18 ноября наполняемость в театрах не должна превышать 25 процентов зала. Если билеты в большом количестве были куплены до этой даты, нарушить можно. Так, видимо, и произошло в этом случае. Но не будем забывать, что билеты на экскурсии, выставки, в театры муниципалитетами закупаются для пожилых граждан — ветеранов, блокадников, пенсионеров, для малообеспеченных — сирот, многодетных семей, инвалидов. По сертификации контракта можно увидеть, что билеты закупались рядами и при этом сплошной рассадкой, а не через хотя бы одно кресло.

Стоило ли рисковать здоровьем этих людей ради встречи с искусством, корреспондент Федерального агентства новостей пытался узнать в администрации муниципалитета. Глава местной администрации Трофим Новик, кстати, по иронии оказался на больничном.

«Я не могу вам сейчас ничего прокомментировать, потому что нахожусь в больнице и плохо себя чувствую. Обратитесь к исполняющему мои обязанности», — попросил он.

Официальный запрос от редакции Федерального агентства новостей был направлен в администрацию муниципалитета, но оперативно ответить на него там не смогли.