Мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в Красном Селе

Санкт-Петербург, 17 декабря. Гражданин Узбекистана надругался над несовершеннолетним подростком в городе Красное Село. В полицию обратилась мать потерпевшей.

Мать заявила в полицию, что ее 12-летнюю дочь изнасиловали. По словам родительницы, девочка познакомилась с подозреваемым примерно три недели назад. Тот вошел в доверие к подростку и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был задержан опергруппой в тот же день. Им оказался гражданин Узбекистана, работающий парикмахером. Задержанный находится в следственном изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Недавно ФАН сообщал о еще одном случае сексуального насилия в Санкт-Петербурге. Тогда преступник надругался над 12-летней девочкой в садоводстве «Карьер Приветнинское и был задержан полицейскими в своей квартире.