Пожилого петербуржца задержали за организацию притона

Санкт-Петербург, 17 декабря. Пожилой житель Санкт-Петербурга организовал притон в подвальном нежилом помещении. Его задержание производилось в рамках спецоперации при участии СОБР.

Правоохранители установили, что 59-летний мужчина дал рекламу об оказании услуг сексуального характера. Для организации притонов он арендовал две квартиры и нежилое подвальное помещение. Официального места работы задержанный не имеет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией», передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Проститутки-трансгендеры ранее избили жителя Петербурга за отказ платить за оказанные услуги. Они выгнали мужчину из собственной квартиры и отобрали мобильный телефон.