Безработный петербуржец украл у пенсионера 10 тысяч рублей и планшет

Санкт-Петербург, 17 декабря. Неработающий житель Санкт-Петербурга избил и украл у пенсионера 10 тысяч рублей и планшет. Пожилой мужчина обратился в полицию.

Пострадавший рассказал, что вор проник в его одноэтажный деревянный дом. Он взломал замок террасы и разбил одно из окон. В самом доме преступник избил пенсионера, отобрал 10 тысяч рублей и планшет. Пострадавший заявил об ущербе в 15 тысяч рублей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Оперативники отправились "по горячим следам", после чего задержали неработающего гражданина 1985 года рождения. У него забрали все похищенное, а также изъяли следы обуви, майку пострадавшего и биоматериалы. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж".

Ранее в Петербурге трое злоумышленников напали и ограбили прохожего на Будапештской улице. Грабители отобрали у него 5 тысяч рублей. Действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения. Полицейские объявили преступников в розыск: двое мужчин были, предположительно, высокого роста, одетые в черные куртки. Еще один был в спортивных штанах.