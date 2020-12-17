Домушники обокрали китайца на 600 тысяч рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 декабря. Злоумышленники проникли в квартиру 46-летнего уроженца Китая и вынесли оттуда имущество на сумму более 600 тысяч рублей. Инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга.

Воры забрали из двухкомнатной квартиры 5 тысяч евро, 2 тысячи долларов, золотые украшения и ключи от иномарки. Однако сам автомобиль злоумышленники не тронули. Общая сумма ущерба составила 601 тысячу рублей, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратился 23-летний китаец, который приходил в квартиру один раз в неделю. Он поливал цветы, так как владелец недвижимости находится за пределами города. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи.

Похожий инцидент ранее произошел в Тосненском районе Ленинградской области. Домушники вынесли из двухэтажного дома пенсионера ювелирные изделия, деньги и электронную технику на общую сумму 624 тысячи рублей.