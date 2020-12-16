Таможенники Пулково не допустили в Петербург тысячи опасных таблеток для потенции

Санкт-Петербург, 16 декабря. Сотрудники таможни в Петербурге пресекли ввоз крупной партии контрафактных «мужских» препаратов. Посылки с препаратами поступали из Индии.

В Пулковской таможне подвели статистику: с середины ноября были задержаны 50 посылок, прибывших из Индии. В них содержались 70 тысяч таблеток — аналоги «Виагры» и «Сиалиса». Как правило, специфический товар заказывают через сомнительные сайты.

Таможенники подчеркивают, что на упаковках дженериков указан состав. Некоторые компоненты грозят потребителям серьезными проблемами со здоровьем вместо ожидаемого повышения либидо.

Все изъятое было направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Специалисты установили, что 32 посылки содержали контрафакт, остальной товар был отправлен обратно в страну-экспортер. Сотрудники таможни обратили внимание, что импорт контрафакта в Россию грозит уголовным наказанием.