В Петербурге начинается производство вакцины от коронавируса

Санкт-Петербург, 16 декабря. В пятницу, 18 декабря, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров откроет в Санкт-Петербурге производство вакцины от коронавируса на одном из фармакологических предприятий города. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политики инновациям и торговле правительства Санкт-Петербурга Александр Ситов.

«[Вакцина в Санкт-Петербурге производиться] точно будет. Не могу сказать, насколько раньше она будет выдана. Через два дня мы все о ней узнаем — планируется визит в Санкт-Петербург министра промышленности и торговли и, соответственно, новость о запуске производства вакцины на одном из предприятий Санкт-Петербурга», — заявил Ситов в эфире на тему «Безработица, помощь государства и особенности трудовой миграции в условиях пандемии».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что локдаун из-за новой вспышки коронавируса в российской столице не планируется.