Изрезанный труп петербуржца нашли возле подвала жилого дома

Санкт-Петербург, 16 декабря. Приехавшие на место происшествия правоохранительные органы констатировали смерть потерпевшего от ножевых ран в области шеи и грудной клетки.

Тело было обнаружено рядом с домом по улице 8-я Советская, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

В результате следственных мероприятий оперативной группой была задержана 35-ти летняя безработная петербурженка по подозрению в нападении на мужчину. Сейчас она находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Недавно стало известно, что житель Петербурга устроил поножовщину на бытовой почве. 29-летний мужчина зарезал собственного отца. В настоящий момент злоумышленник помещен в психиатрическую больницу.