Вооруженный петербуржец ограбил салон «Мегафона» в Приморском районе

Санкт-Петербург, 16 декабря. Злоумышленник открыто похитил смартфон из салона сотовой связи «Мегафон» в Приморском районе Петербурга. В полицию обратился сотрудник магазина.

Преступник угрожал продавцу похожим на нож предметом. Затем он забрал смартфон модели Samsung Galaxy и скрылся в неизвестном направлении. Сумма причиненного ущерба в настоящее время устанавливается, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

На месте происшествия работала следственная группа. В магазине установлены камеры видеонаблюдения, которые запечатлели предполагаемого злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Автомобиль с 22 краденными телефонами ранее был найден в Петербурге. Машина модели Ford Mondeo стояла недалеко от места ярмарки «Юнона».