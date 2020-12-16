Упавшего на нож петербуржца госпитализировали в больницу

Санкт-Петербург, 16 декабря. Молодого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Городскую больницу №15 в хирургическое отделение, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Со слов 29-летнего пострадавшего, на нож он упал сам. Происшествие произошло у петербуржца дома. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Информацию о раненом в полицию передали медработники.

Ночная прогулка по Комендантскому проспекту обернулась для 22-летнего парня госпитализацией. Драка между двумя мужчинами переросла в поножовщину, сообщал ФАН.