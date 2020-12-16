Дорожники вышли на борьбу с последствиями ледяного дождя в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Ледяной дождь прошел в нескольких районах Петербурга, из-за чего на дорогах образовался гололед. Коммунальные службы города делают все возможное для безопасности граждан.

Непогода пришла в Петербург во вторник утром. Ночью ожидается мокрый снег и морось, в результате чего возможна гололедица. Дорожники обрабатывают улицы солевыми растворами и песком. Отдельное внимание уделяется опасным участкам, в число которых входят мосты, спуски, пешеходная и проезжая части.

На борьбу с последствиями непогоды в Петербурге вышли 544 единицы спецтехники. Вместе с ними улицы и дороги обрабатывают 1280 работников коммунальных служб.

Мощный снегопад обрушился на жителей московского региона. В ликвидации последствий непогоды участвуют более 10 тысяч единиц спецтехники и 50 тысяч человек.