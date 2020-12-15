Обвиненный в насилии над внучкой житель Петербурга убедил СК в своей невиновности

Санкт-Петербург, 15 декабря. Сотрудники СК в Петербурге отказались возбуждать дело в отношении пенсионера, которого мать и ребенок обвиняют в сексуальном насилии. Горожанин нашел способ убедить органы.

К стражам порядка обратилась жительница города и заявила, что 81-летний свекор в квартире на Ириновском проспекте в течение двух лет развращал ее 17-летнюю дочь. По словам девочки-подростка, пожилой родственник не только гладил ее по внутренней части бедра, но также часто трогал за грудь и целовал в губы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Правда раскрылась, когда мама предложила переехать к бабушке и дедушке. Девочка категорически заявила, что жить с ними не будет. В дальнейшем выяснилось, что бабушка и дедушка проживают не на Ириновском проспекте, а в квартире на проспекте Культуры, которая принадлежит матери ребенка. Там же прописаны и пенсионеры — родители бывшего супруга.

Пенсионер опровергнул факт совершения насильственных действий. Он не исключает, что обвинения сделаны лишь с одной целью — заставить их уйти из квартиры, в которой они прописаны. Однако мать несовершеннолетней готова пройти полиграф, чтобы подтвердить достоверность своего заявления.