Смольный может смягчить ограничения в Петербурге после новогодних каникул

Санкт-Петербург, 15 декабря. Петербургские власти рассматривают вариант смягчения ограничений на фоне пандемии после новогодних каникул.

Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. Смягчение мер будет возможно исключительно при условии улучшения эпидемиологической обстановки в городе.

«Прорабатываются варианты смягчения ограничений после Нового года. В том числе для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга. Но этот шаг мы сделаем, если в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему», — отметил глава Петербурга.

Вместе с этим Беглов поблагодарил всех горожан, которые поддерживают все предписанные Роспотребнадзором правила безопасности. Власти сегодня работают над новыми вариантами оказания помощи предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса.

Александр Беглов заявил о готовности Санкт-Петербурга к вакцинации от коронавируса. Город, как писал ФАН, уже получил 5,5 тыс. доз вакцины.

Недавно «Культуромания» писала, все предновогодние спектакли отменил Михайловский театр. Речь идет о балетах «Щелкунчик» и «Рождественская история», а также о гала-концерте звезд балета.