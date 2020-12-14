Смольный договорился с РЖД о маршруте магистрали Петербург — Москва

Санкт-Петербург, 14 декабря. Власти Северной столицы утвердили совместно с РЖД маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва.

Об этом заявил губернатор Александр Беглов в традиционном радиообращении. Он отметил, что на прошлой неделе городские власти и корпорация РЖД договорились о трассировке новой линии.

Стало известно, что в качестве основного проекта трассы выбран так называемый «новгородский вариант», то есть ВСМ вплотную пройдет к Великому Новгороду и подключит город к агломерации Петербурга с Ленинградской областью. Вся дорога будет занимать 1,5–2 часа.

Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали началось в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина. Завершить строительные работы планируется в 2027 году.

РЖД разработали железнодорожный круиз по системе «все включено» к Новому году, чтобы россияне смогли познакомиться с красотами Русского Севера. В тур под названием «Величие Севера» уже входят проезд, питание, проживание, экскурсионные и развлекательные мероприятия.