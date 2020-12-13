Беглов: Санкт-Петербург избежал роста числа заражений коронавирусом

Санкт-Петербург, 13 декабря. Принятые ограничительные меры позволили затормозить рост числа заражений коронавирусом в Петербурге, заявил губернатор Александр Беглов.

Северная столица, находящаяся в тройке лидеров по количеству заражений коронавирусом, избежала взрывного роста новых случаев заболеваний. Более семи недель Петербург не выходит на пик эпидемии.

«Санкт-Петербург сумел сдержать первоначальную атаку COVID-19 <…> В большинстве регионов и других стран взрывной рост числа заболевших происходил между четвертой и шестой неделями», — передает слова губернатора пресс-служба администрации города.

Беглов подчеркнул, что именно принятые меры помогли достичь таких результатов. В Петербурге уменьшили число мест с большим риском распространения коронавируса, а также сильно ограничили мобильность.

Как сообщал ФАН, губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочего визита в Адмиралтейский район ранее осмотрел ход ремонтных работ на набережной канала Грибоедова. Градоначальник напомнил о необходимости выполнять работу качественно, чтобы сохранить все для будущих поколений.