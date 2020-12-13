Михайловский театр отменил декабрьские спектакли ради врачей Петербурга

Санкт-Петербург, 13 декабря. Руководство Михайловского театра перенесло на январь все запланированные на декабрь спектакли. Худрук Владимир Кехман объяснил причину такого решения.

Инициатива последовала после того, как на представлении «Золушка» оказался полный зал зрителей. После этого многие обвинили театр в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Однако Кехман отверг подобные утверждения, отметив, что у него имеется разрешение от Роспотребнадзора на проведение спектаклей в период с 30 декабря по 10 января.

Решение внести изменения в афишу было принято в знак солидарности врачам и с подачи губернатора города Александра Беглова. Такие меры помогут снизить уровень загруженности на систему здравоохранения, в частности на медиков.

«Спектакли, запланированные в афише с 20 по 31 декабря включительно, переносятся на январь», — сказано в сообщении на сайте театра.

Ранее в Северной столице начались систематические рейды по заведениям общепита. Начиная с 1 декабря правоохранительные органы проверили более 500 предприятий на предмет нарушений антикоронавирусных мер.