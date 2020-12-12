Беглов рассказал, как благоустраивают дворы в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 декабря. Глава Северной столицы Александр Беглов в рамках рабочей поездки посетил Адмиралтейский район города.

Губернатор Петербурга посмотрел, как строителям удалось реализовать проект по благоустройству во дворе дома №17/56 по Гороховой улице. Площадка построена на средства муниципального образования «Сенной округ» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Это хороший пример взаимодействия всех властей — районных, муниципальных, депутатов Законодательного Собрания, руководства ТСЖ. Когда все собираются вместе, получается хороший результат», — отметил Беглов.

Дворы петербургских домов благоустраиваются с учетом пожеланий всех жильцов, подчеркнул Александр Беглов. За счет средств из бюджета двор дома №17/56 по Гороховой улице замостили тротуарной плиткой. Кроме того, там высадили липы. А один из жителей дома разбил оригинальную клумбу в виде рояля.

Жителям Петербурга ранее рассказали, когда власти города намерены благоустроить площадь Европы. Работа в этом направлении начнется, как только территория, находящаяся в аренде у застройщика, будет передана Северной столице. Об этом рассказали в администрации Василеостровского района.