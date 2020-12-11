Сотрудники СК в Петербурге возбудили дело по факту истязания малышей в детском саду

Санкт-Петербург, 11 ноября. Сотрудники следственного комитета в Петербурге возбудили уголовное дело по факту истязания малышей в детском саду. В полицию поступило сообщение от СК — ведомство проводило проверку после получения сигнала об издевательствах над детьми в одном из дошкольных образовательных учреждений Приморского района.

Помимо следственного комитета, проверкой детского сада №19 Приморского района занимается прокуратура. Сейчас она изымает личные дела всех воспитателей и нянечек для изучения на предмет прошлых судимостей, административных нарушений и так далее. Также будет проверены основания для проживания на территории России одной из нянечек.

На данный момент факт насильственных действий сексуального характера в отношении малышей, о чем ранее заявляла одна из родительниц, не подтвердился. Зато подтвердился факт применения физической силы со стороны воспитателей в отношении детей средней группы — сотрудницы могли ударить непослушного ребенка. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Возглавляет детский сад, в котором разразился скандал, один из самых опытных педагогов со стажем более 20 лет — Ольга Фомичева. Ольга Юрьевна не просто опытный, но и высокооплачиваемый специалист. В последней опубликованной ей декларации о доходах в 2015 году, она заработала за год свыше 2 миллионов рублей. Также она вместе с сыном числилась владельцем 4 квартир, участка в 6 соток и небольшого дачного домика.

Напомним, в правоохранительные органы Санкт-Петербурга, а также уполномоченному по правам ребенка поступили жалобы от трех родительниц детей из средней группы на воспитательницу, ее помощника и нянечку. По словам обратившихся, сотрудники совершали насильственные действия сексуального характера. Однако, остальные родители заверили, что это клевета на любимую воспитательницу. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники детского сада бьют непослушных детей. Возбуждено уголовное дело.