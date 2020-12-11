Прокуратура изымает личные дела воспитателей детсада в Петербурге, где истязали детей

Санкт-Петербург, 11 декабря. Прокуратура изъяла личные дела воспитателей и нянь детского сада №19 в Приморском районе Петербурга после вскрывшихся фактов истязания малышей. Об этом сообщил источник ФАН.

Прокуратура изъяла личные дела всех воспитателей и нянечек, чтобы проверить их на прошлые судимости, административные и иные нарушения. Будет проведена проверка оснований для проживания в России одной из нянечек. К процессу присоединились и сотрудники Следственного комитета.

На данный момент факт насильственных действий сексуального характера в отношении малышей, о чем ранее заявляла одна из родительниц, не подтвердился. Зато подтвердился факт применения физической силы со стороны воспитателей к детям средней группы — сотрудницы могли ударить непослушного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Возглавляет детский сад №19, в котором разразился скандал, один из самых опытных педагогов со стажем свыше 20 лет — Ольга Фомичева. Ольга Юрьевна не просто опытный, но и высокооплачиваемый специалист. Согласно последней опубликованной декларации о доходах в 2015 году, Ольга Фомичева заработала за год свыше 2 млн рублей. Она вместе с сыном являлась владельцем четырех квартир, участка в шесть соток и небольшого дачного домика.

Напомним, в правоохранительные органы Петербурга, а также уполномоченному по правам ребенка поступили жалобы от трех родительниц детей из средней группы на воспитательницу, ее помощника и нянечку. Работников детсада обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Однако остальные родители заверили, что это клевета на любимую воспитательницу. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники детского сада бьют непослушных детей.