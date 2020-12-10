Михаил Боярский поддержал запрет на работу театров в Новый год

Санкт-Петербург, 10 декабря. Решение властей закрыть в Петербурге театры на новогодние праздники является необходимостью для защиты здоровья людей, заявил народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Я положительно отношусь к решению властей об ограничении работы театров. Это просто необходимо, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем людей и уберечь их от коронавируса», — заявил актер в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Боярского, в предстоящие праздничные выходные он должен был сыграть в двух-трех спектаклях, однако не жалеет об их отмене, «так как жизнь людей дороже».

На фоне роста числа заболевших COVID-19 горожан власти Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертных залов с 30 декабря по 10 января. Несколько дней будут закрыты все кафе и рестораны. Не исключено, что при росте заболеваемости ограничительные меры ужесточат еще сильнее.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ограничения, введенные властями Петербурга, адекватны в складывающейся эпидемиологической ситуации. Она подчеркнула, что контроль за ними должен оставаться неукоснительным.

Согласно последним данным, в Северной столице с начала пандемии коронавирус выявлен у 159 389 человек, скончались более шести тысяч пациентов. Только за последние сутки зафиксировано 83 летальных исхода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду подчеркнул, что Петербург стоит у «красной черты» из-за распространения COVID-19.