Пожар под Лугой оставил без жилья пять семей

Санкт-Петербург, 8 декабря. Огонь уничтожил барак под Лугой в Ленобласти, в котором проживало пять семей, сообщил ФАН источник в экстренных службах региона.

Огонь в бараке, рассчитанном на пять семей, разгорелся вечером во вторник. В результате инцидента никто не погиб, но один из жильцов пострадал. С травмами средней тяжести его госпитализировали.

Причину возгорания установят следователи, по предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем и старой электропроводки.

На фотографии, которую ФАН передали очевидцы, видно, что огонь полностью уничтожил крышу барака.

Накануне пожар в Волосовском районе Ленобласти закончился трагедией: обгоревший труп мужчины был найден в ходе разборов завалов сгоревшего дома.