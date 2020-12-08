Пожилой мужчина заживо сгорел при пожаре в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 декабря. Обгоревший труп мужчины найден в ходе разборов завалов дома, разрушившегося в результате пожара в Ленинградской области.

Информация об обнаружении жертвы поступила в отделение Министерства внутренних дел РФ по Волосовскому району в 07:15 по мск времени. Предположительно, найденное тело принадлежит 65-летнему жителю деревни Реполка. Подробности инцидента сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Похожий случай ранее произошел в Башкирии. Там двое мужчин и женщина стали жертвами масштабного пожара на территории жилого дома по улице Крестьянская Баймакского района.