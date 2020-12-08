Домушник вынес из квартиры петербуржца деньги и драгоценности

Санкт-Петербург, 8 декабря. Преступник проник в двухкомнатную квартиру 34-летнего мужчины через окно со стеклопакетом. Он украл деньги и два золотых кольца.

Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах. Общая сумма ущерба примерно равна 210 тыс. рублям. Инцидент произошел во Фрунзенском районе Северной столицы.

Потерпевший, проживающий в одном из домов на улице Бухарестской, обратился к сотрудникам полиции. Он рассказал, что злоумышленник попал в квартиру через окно со стеклопакетом. Петербуржец отметил, что у него украли денежные средства в размере 50 тыс. рублей и два золотых кольца. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Вор-домушник обокрал заведующую детским садом на общую сумму 988,5 тыс. рублей.