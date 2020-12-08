Пенсионерка из Петербурга «подарила» лжесотруднице банка 1 млн рублей

Санкт-Петербург, 8 декабря. Пожилая женщина, проживающая в Приморском районе Петербурга, поверила злоумышленнице и перевела на ее счет 1 млн рублей.

Доверчивая 82-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег после слов неизвестной женщины о попытке снятия средств с ее счета. Преступница представилась петербурженке сотрудницей известного банка и предложила защитить ее денежные средства, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Пожилая женщина послушала аферистку и перевела на ее счет деньги. После этого произошло еще одно списание на сумму 365 тыс. рублей. Общая сумма материального ущерба составила 1 365 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Еще один похожий случай произошел ранее в Петербурге. Пожилая женщина лишилась 3,5 млн после просьбы лжесотрудников банка перевести деньги им на счет.