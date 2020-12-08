Стрелявший из окна 29-летний россиянин пойдет под суд в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя, стрелявшего с окна второго этажа из предмета, похожего на пистолет.

Сигнал об инциденте стражи правопорядка получили в 12:14 по мск времени. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, откуда велась стрельба, однако владелец квартиры не стал открывать дверь. Злоумышленник был задержан «по горячим следам», сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По версии следствия, 29-летний мужчина сделал несколько выстрелов, после чего выбросил неустановленный предмет. До этого обвиняемый неоднократно попадал в поле зрения страж правопорядка. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Похожий случай ранее произошел в Тверской области. Там полиция поймала подозреваемого по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия». В результате пострадали два человека, в частности подросток.