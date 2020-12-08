Школьник выпал из окна девятого этажа в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Тело ребенка найдено под окнами многоэтажного дома в Красногвардейском районе Петербурга.

Жительница Петербурга обратилась в полицию с сообщением о лежащем на асфальте подростке. Она предположила, что мальчик мог выпасть из окна.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть мальчика. Правоохранители установили, что тело принадлежит 12-летнему подростку. Перед гибелью он находился на балконе подъездной лестницы на 9-м этаже, уточнил источник ФАН в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».

Девочка-подросток ранее упала с моста в Иркутске. Школьница проплыла по реке более 500 метров, после чего ее вытащили спасатели.