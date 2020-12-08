Пьяный житель Кронштадта напал с ножом на собутыльника

Санкт-Петербург, 8 декабря. Пьяный житель Кронштадта устроил поножовщину в гостях у знакомой, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Во время застолья между гостем и приятелем хозяйки квартиры произошел словесный конфликт. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в ходе ссоры схватил нож и ударил знакомого в грудь. Была вызвана бригада скорой помощи, сам злоумышленник скрылся с места преступления.

Об инциденте полиция узнала от сотрудников больницы, куда отвезли раненого пациента. Мужчина был доставлен в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Сейчас он находится в помещении содержания задержанных лиц (СПСЗЛ).

Ранее сообщалось, что житель Бокситогорска во время пьянки напал на собутыльника. Между мужчинами возник конфликт, который привел к тому, что один из участников «пира» избил другого табуреткой.