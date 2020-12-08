Мошенники украли у пожилой петербурженки полмиллиона рублей

Санкт-Петербург, 8 декабря. Двое мужчин пришли в квартиру петербургской пенсионерки под видом продавцов медицинской техники.

Злоумышленники втерлись в доверие к женщине. Они убедили ее купить аппарат «Цифровой меридиан терапия инструмент» стоимостью 25 тысяч рублей. После их ухода пенсионерка обнаружила, что у нее пропала денежная сумма в размере 500 тысяч рублей. Сбережения она хранила в тумбочке под телевизором.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что к ней приходили двое мужчин в возрасте примерно 30–35 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Еще одна петербурженка ранее лишилась ювелирных украшений на общую сумму в размере 35 тысяч рублей. Вор проник к ней в квартиру через окно.