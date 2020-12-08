Бары Петербурга устроили бойкот мерам по борьбе с COVID-19

Санкт-Петербург, 8 декабря. Несколько баров и ресторанов в Петербурге объявили о планах работать в новогодние праздники, несмотря на действующий запрет.

«Карта сопротивления» со списком ресторанов появилась в Петербурге. На ней отмечены бары, которые не согласны с решением властей об ограничении деятельности развлекательных заведений во время празднования Нового года. Сейчас в списке находятся около 40 баров, ресторанов и кальянных.

Заведения из списка готовы и дальше принимать гостей в обычном режиме. У них нет иного выхода, так как послушание закону приведет к их закрытию.

Недавно стало известно, что московский ресторан рэпера Моргенштерна оказался под угрозой закрытия. Популярный тик-токер Даня Милохин отметил там день рождения с нарушением антикоронавирусных мер.