Столетнюю живую ель установили на Дворцовой площади Петербурга

Санкт-Петербург, 8 декабря. Ель весом 12 тонн установили на главной площади Петербурга с помощью подъемных кранов.

Вековое дерево привезли из деревни Хиттолово во Всеволожском районе. Ель доставили в центр Петербурга на огромном большегрузе с баннером «Везем елку на Дворцовую».

Установка дерева началась около полуночи и закончилась примерно в два часа ночи. Впервые за долгое время в центре Петербурга будет стоять живая, а не искусственная ель. Ее украсят несколькими сотнями игрушек и гирляндой длиной в пять тысяч метров.

Глава Петербурга Александр Беглов ранее обсудил с властями города программу праздничных мероприятий по случаю Нового года. Большая часть из них пройдет в онлайн-режиме из-за угрозы распространения COVID-19.