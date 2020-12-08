ФАН публикует видео дерзкого ограбления ювелирного бутика в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Похититель ювелирных украшений попал на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Сейчас его разыскивает полиция.

Эксклюзивную запись публикует Федеральное агентство новостей. На обнародованных кадрах видно, как некий мужчина, чье лицо закрывает кепка, примеряет драгоценности и ведет беседу с консультантом. Вскоре, надев на себя очередное украшение, злоумышленник сбегает из магазина.

Руководство ювелирного бутика оценило ущерб в 60 тыс. рублей. Источник ФАН в правоохранительных органах рассказал, что грабитель притворился покупателем и втерся в доверие к сотруднику магазина.