Пара распылила газ в лицо охраннику при ограблении магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Молодой человек и девушка ограбили продуктовый магазин в Петербурге, распылив газ в лицо охранника.

Накануне в полицию поступило обращение об ограблении в продуктовом магазине на Бухарестской улице. Молодая пара не оплатила товар и направилась к выходу из супермаркета. У дверей их заметил охранник и попытался им помешать. Злоумышленники прыснули ему в лицо газовым баллончиком и сбежали с места происшествия. Приблизительная стоимость украденного составила 5 тыс. рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Похожий случай произошел в ювелирном магазине в Петербурге. Вор украл украшение стоимостью в 60 тыс. рублей и сбежал с места преступления.