Иномарку стоимостью более 1,2 млн рублей угнали в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 декабря. Полиция разыскивает угонщика дорогостоящего автомобиля марки Kia Sportage. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Владелец автомобиля 32-летний мужчина рассказал, что кража произошла недалеко от его дома. Сумма ущерба составила более 1,2 млн рублей. Известно, что машина оборудована штатной сигнализацией и имеет страховку по КАСКО и ОСАГО, действующую до сентября следующего года.

Прибывшие на место событий правоохранители изъявили два комплекта ключей и свидетельство о регистрации транспортного средства. По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело.