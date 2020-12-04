Иномарку стоимостью 2 млн рублей угнали в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 декабря. Преступник совершил угон кроссовера Hyundai Tucson в Приморском районе Петербурга.

Накануне в полицию обратился владелец иномарки и сообщил, что преступник угнал его белый Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Известно, что машина была припаркована на Ольховой улице. Кроссовер был застрахован по ОСАГО и оборудован сигнализацией, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей. На данный момент ведутся поиски автомобиля. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Похожий случай произошел недавно в Красносельском районе Петербурга. Злоумышленник похитил автомобиль Kia Stinger, который был припаркован на проспекте Героев.