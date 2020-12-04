Тело мужчины обнаружили в реке Полежаевского парка в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 4 декабря. Труп мужчины с ножевыми ранениями вытащили из реки Дудергофка в Полежаевском парке Санкт-Петербурга.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия, где было извлечено тело неизвестного человека. На груди у покойного обнаружили два колото-резаных ранения. На вид мужчине — 40-50 лет, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Видеокамер у места происшествия обнаружено не было. Сотрудники правоохранительных органов составили ориентировку с описанием погибшего и направили в территориальные отделения МВД. ГУ СК по Красносельскому району возбудило уголовное дело по статье «Убийство».