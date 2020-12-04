Безработный петербуржец лишился иномарки за 1,5 млн рублей

Санкт-Петербург, 4 декабря. Петербуржец заявил в полицию об угоне своего автомобиля стоимостью 1,5 млн рублей.

Злоумышленники похитили у 41-летнего жителя Красногвардейского района иномарку Mitsubishi L200 2014 года выпуска. Автомобиль был оборудован сигнализацией, однако она не спугнула угонщиков.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Камер видеонаблюдения вблизи места стоянки угнанного автомобиля обнаружено не было. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье "Угон", сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Похожее преступление было совершено в Невском районе Петербурга. У местного жителя похитили Hyundai Santa Fe стоимостью 2,5 млн рублей.