Жительница Петербурга лишилась автомобиля стоимостью 2,6 млн

Санкт-Петербург, 4 декабря. Преступник совершил угон автомобиля Киа Стингер 2019 года выпуска на улице Сестрорецкой.

Накануне в полицию обратилась хозяйка иномарки и сообщила, что преступник похитил ее автомобиль Киа Стингер. Транспортное средство было оборудовано штатной сигнализацией. Также отсутствуют записи с камер видеонаблюдения, сообщил источник Фан в правоохранительных органах.

Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей. В настоящее время машину ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Три иномарки общей стоимостью около 10 млн рублей угнали несколько дней назад в Красносельском и Красногвардейском районах Петербурга, сообщало Федеральное агентство новостей.