Спасатели продолжают бороться с возгоранием вагонов поезда в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 декабря. Ночью в вагонах поезда в Химическом переулке Северной столицы вспыхнул пожар. Спасатели продолжают бороться с огнем.

Существует угроза воспламенения соседнего железнодорожного состава. Сотрудники экстренных служб делают все необходимое для исключения подобного исхода, отметили очевидцы инцидента.

Информации о пострадавших или жертвах пока нет. Точная причина возгорания устанавливается.

Масштабный пожар накануне унес жизнь жителя Петербурга. Его труп со спущенными штанами обнаружили прибывшие на место событий спасатели во время разбора завалов.