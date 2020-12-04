Пожилая женщина стала жертвой ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 декабря. Правоохранительные органы инициировали проверку после смертельной аварии в Ленинградской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент, по предварительной информации, произошел в 18:25 по московскому времени на трассе Мяглово — Кола. 40-летний автомобилист наехал на 60-летнюю женщину, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В этот момент жертва находилась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.

Полиция Северной столицы ранее инициировала проверку по факту гибели мужчины в результате наезда бронетранспортера. Под боевую машину попал участник военной реконструкции.