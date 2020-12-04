Больше половины жителей Петербурга привились от гриппа

Санкт-Петербург, 4 декабря. Больше 50% населения Северной столицы прошли вакцинацию от гриппа. К настоящему моменту привились более трех миллионов человек.

Всего до конца текущего года планируется вакцинировать свыше 200 тыс. человек. Остальные жители города будут укреплять иммунитет в соответствии с национальным календарем прививок. Глава Петербурга Александр Беглов высоко оценил роль вакцинации от гриппа. Он призвал сограждан не обострять и без того сложную эпидемиологическую ситуацию.

«Прививка от гриппа — эффективное средство, особенно в осенне-зимний период. Эпидемическая ситуация сейчас напряженная, ее нельзя усугублять», — отметил губернатор.

Вместе с этим за месяц в Северной столице не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. В связи с этим местные власти приняли решение продлить вакцинацию.

Более 46% россиян уже сделали прививку от гриппа. То есть почти 68 млн жителей страны иммунизированы против инфекционного заболевания. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что существует вероятность появления в будущем эпидемии гриппа с высоким уровнем смертности, передает RT. Он призвал начать разработку универсальной вакцины.