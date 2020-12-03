Онанист-извращенец умер от передозировки после ссоры с женой

Санкт-Петербург, 3 декабря. Житель Петербурга скончался от передозировки наркотиков. Смерть он встретил связанным во время просмотра порнографии, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Полицейские утром 3 декабря обнаружили тело мужчины в квартире в Моравском переулке. Согласно предварительной версии, 39-летний Илья М. скончался в результате передозировки наркотиками. Полицейские восстановили события последнего дня жизни петербуржца со слов очевидцев — Алексея и Марии, проживающих в этой квартире.

Молодые люди рассказали, что Илья позвонил им в ночь на четверг и попросил переночевать, поскольку разругался со своей женой. Друзья были не против, такое происходило и раньше. Вместе они выпили, а после уложили Илью на диване на кухне. По словам хозяина квартиры, Алексея, гость долго не давал им уснуть, ходил по квартире. Сначала ему надо было постирать джинсы, и он искал порошок, потом «ходил туда-сюда со шприцем».

В один момент Илья попросил своего друга связать ему руки. Алексей обратил внимание, что на кухне был включен ноутбук, а на ноутбуке — порнография. По словам хозяина квартиры, это ему тоже не было в новинку. Затем гость начал заниматься онанизмом. Марина добавила, что гость любил надевать ее халаты. Поведение смущало, но не было негативным или небезопасным, поэтому в целом ничего против странностей Ильи они не имели.

Алексей связал приятелю руки, оставил его наедине с самим собой и ушел спать. Около девяти утра он увидел Илью на диване без признаков жизни и вызвал скорую, которая констатировала смерть. Следователи сейчас проводят проверку по данному факту.