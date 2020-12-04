Крепостное право: за что на самом деле бьются «защитники» Ниеншанца на Охтинском мысу

Верховный суд РФ оставил в силе приказ Министерства культуры об установлении границ охранной зоны археологических памятников Охтинского мыса в Санкт-Петербурге. Этой территории наконец дали шанс перестать быть пустырем. Подробнее — в материале ФАН.

Современная архитектура

Теперь все охраняемые зоны, зафиксированные в установленных ранее размерах, будут сохранены и благоустроены надлежащим образом, став частью ландшафтного парка нового городского пространства. Предложенный инвестором концепт предполагает строительство на этой территории офисных и общественных зданий современной архитектуры, напоминающих о корабельном прошлом мыса — судоверфи, основанной еще Петром I и судостроительном заводе, цеха которого работали здесь до нулевых годов XXI века. Почти половина всех площадей проекта будет отведена под общественные функции — зоны для прогулок и отдыха горожан и туристов.

Но новая архитектура на пустующем мысе кажется петербургским градозащитникам недопустимой. Они основывают свой протест на том, что общественно-офисные здания на месте бывшей шведской крепости не способствуют сохранению памяти о фортификационном сооружении. Власти Петербурга никогда не отрицали важность археологических находок на этой территории. Но нужны ли Петербургу символы шведской оккупации?

Защита от разрушающей истории

Желание во что бы то ни стало сохранить память о том, как на невских берегах стояла шведская крепость, заливавшая славянской кровью русские земли, выглядит как минимум странно. С таким же успехом стоило бы отстаивать право закрепить память о Золотой Орде, чтить оккупировавших Москву поляков, ну и из недавнего нашего прошлого — создавать отдельные, специальные музеи и памятники, посвященные немецким захватчикам Великой Отечественной войны.

Сохранение любой памяти — не проявление толерантности и не дань уважения к врагу давно минувших лет. Не зря после Второй мировой войны появились законы о запрете пропаганды фашизма. Таким образом народ защищает себя от повторения травмирующей, разрушающей истории.

Почему же именно в Петербурге, символе и той России, которую мы потеряли, и новой России, которую мы строим, некоторые политические силы так настойчиво жаждут закрепления и утверждения памяти об иностранных интервентах? Еще Петр I, заложивший основы великой Российской Империи, сознавая, какие могут быть последствия от сохранения памяти о шведском военном укреплении, поспешил заложить Петропавловскую крепость на отдаленном от Охтинского мыса острове, создать новую «точку отсчета» на берегах Невы, не ассоциирующуюся с периодом шведской оккупации. Территория же мыса была преображена: в 1721 году здесь появились Охтинские верфи — также по велению Петра I.

Великий реформатор как бы «переосвятил» землю, вернув ее отныне и навсегда в славянский мир. Шведское же население было эвакуировано с берегов Охты еще до того, как сюда пришли русские войска, а город Ниен в 1702 году сожжен самими шведами.

Чем же Петр I оказался менее значимым, чем шведский полководец, захвативший российские земли на берегу реки Охты в 1611 году? Его звали Эверет Горн и это имя заслуженно забыто в нашей стране, ведь все его главные достижения были связаны именно с оккупацией русской земли. Так где же памятники польским интервентам смутного времени? Где музей Мюрата, осаждавшего Москву в 1812 году?

Естественно, в первую очередь стоит чтить память героев своего Отечества и не преувеличивать ценность памятников тех, кто когда-то оккупировал русские земли. Особенно, если речь идет о давно разрушенных крепостях, от которых наши предки и камня на камне не оставили.

«Градостроительный рэкет»

Известный историк, литератор и журналист Андрей Барановский в комментарии ФАН отметил, что на Охтинском мысе не обнаружено серьезной музейной зоны.

«Я старый охтинец в четвертом или пятом поколении, поэтому могу кое-что сказать. <…> В Ниеншанце кроме совсем допотопных следов материальной культуры ничего и не осталось. Не найдено ни доспехов, ни захоронений. То есть серьезной музейной зоны там не обнаружено, — пояснил Андрей Барановский. — В котловане очень мало найдено материальной культуры, но частичная музеефикация в каком-то углу нужна. Просто под эту музеефикацию не надо отдавать весь котлован. Ну там не так уж и много находок, они могут занять какое-нибудь туристическое место в одном из коридоров вот этой будущей застройки».

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в свою очередь обратил внимание, что все оставшиеся сооружения на Охтинском мысе спокойно интегрируются под новые проекты.

«Проблема в другом. В Петербурге давно уже сложилась тусовочка, для которой вопросы Ниеншанца, Ландскроны и так далее совершенно не близки. Эта тусовочка хорошо зарабатывает на блокировке развития города. Они используют любые поводы. Они ни черта не понимают в Ниеншанце по определению. Они используют эту тему для того, чтобы возможные интересанты наняли их и заплатили деньги. Это такой градостроительный рэкет, который уже давно процветает в нашем городе. Если вы неопределенная фирма с неопределенными связями, то к вам придут «правозащитники» и начнут клянчить деньги и шантажировать», — пояснил Виталий Милонов.

По мнению политика, история Ниеншанца должна рассматриваться не людьми, которые ничего не понимают, а администрацией города и археологами.