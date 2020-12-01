Зарезавший отца петербуржец задержан и помещен в психиатрическую больницу

Санкт-Петербург, 1 декабря. Полиция задержала подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его отца. Мужчина помещен в психиатрическую больницу.

Согласно версии следствия, задержанный в результате конфликта на почве личной неприязни нанес несколько ударов ножом в область сердца своему отцу. Потерпевшего госпитализировали: врачи диагностировали у него проникающее ножевое ранение и геморрагический шок третьей степени. Во время реанимационных действий он скончался, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего сына погибшего. В результате оперативно-розыскной деятельности злоумышленник был взят под стражу.