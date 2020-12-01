Иномарку стоимостью около 2,5 млн рублей украли в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря. Преступник совершил угон автомобиля Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска в Невском районе Петербурга.

Накануне в полицию обратился хозяин иномарки и сообщил, что преступник похитил его автомобиль Hyundai Santa Fe, который был припаркован на улице Дыбенко. Кроссовер не был оборудован средствами спутниковой сигнализации. Кроме того, отсутствуют записи с камер видеонаблюдения, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Общая сумма ущерба составила 2,4 млн рублей. Ведутся поиски машины. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Похожий случай произошел ранее в Ленобласти. Преступники угнали несколько иномарок во Всеволожском районе.