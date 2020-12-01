Петербурженка украла 32 млн рублей из кассы автосалона

Санкт-Петербург, 1 декабря. Сотрудница автосалона «Фольксваген Центр» скрылась с украденными 32 млн рублей. Руководство салона на Таллинском шоссе обратилось в полицию.

Предварительно установлено, что кассир автоцентра украла из кассы крупную денежную сумму, после чего скрылась в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила 32 120 000 рублей, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции изъяли записи с видеокамер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере».

Полиция Санкт-Петербурга ранее задержала безработного горожанина по подозрению в краже 8 млн рублей. Преступник незаконно проник в квартиру и вынес оттуда крупную сумму денег.