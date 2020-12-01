Мошенники списали с карты пожилой петербурженки 71 тысячу рублей

Санкт-Петербург, 1 декабря. Пенсионерка поверила неизвестному мужчине, который представился сотрудником Сбера, и предоставила ему данные о своей банковской карте.

Мошенник заявил 66-летней петербурженке, что ее денежные средства находятся под угрозой списания. Злоумышленник предложил женщине помочь и запросил реквизиты ее карты и код, который придет в смс-сообщении, рассказал Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Доверчивая пенсионерка сообщила мужчине все сведения, после чего с ее счета была списаны денежные сбережения в 71,9 тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию только через месяц после происшествия, так как до этого находилась на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции.