Жителя Петербурга задержали за секс с 14-летним подростком

Санкт-Петербург, 1 декабря. Взрослый петербуржец несколько раз переспал с несовершеннолетней школьницей.

Заявление в полицию написала 40-летняя мать девочки. Она заявила, что 37-летний малознакомый ей мужчина неоднократно вступал в интимную близость с ее 14-летней дочерью. Секс между ними происходил дома у мужчины или по месту жительства школьницы, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Похожий инцидент ранее произошел в Гатчинском районе Ленинградской области. Местный житель признался, что вступал в сексуальную связь с 14-летней знакомой.