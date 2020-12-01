Избитого мужчину обнаружили в Шушарах

Санкт-Петербург, 1 декабря. Мужчину в возрасте 45 лет нашли с травмами головы в поселке Шушары. Его передали бригаде скорой помощи.

Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах. Мужчина доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Медики обнаружили у него множественные непроникающие колотые ранения спины, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб нижней челюсти. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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