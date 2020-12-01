Мужчина едва не скончался от множественных травм в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 1 декабря. Мужчина с множественными травмами найден в центре Северной столицы. Подробности об инциденте сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчину в тяжелом состоянии обнаружили на Советской улице. Сообщение об этом поступило в НИИ Скорой медицинской помощи в 13:28 по московскому времени. Врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждение спинного мозга. Также у него выявлены многочисленные гематомы на лице. Самочувствие пациента не позволяет проводить опрос.

Пострадавшим оказался 26-летний мужчина. Более подробные данные о нем сейчас устанавливаются.

Стражи правопорядка выехали на место событий. Выяснилось, что там отсутствуют камеры видеонаблюдения. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее стало известно об избиении пенсионерки в Санкт-Петербурге. Злоумышленником оказался зять потерпевший, находящийся в состоянии сильного алкогольно опьянения.