Грабитель вынес из квартиры в Петербурге вещи на сумму 112 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 1 декабря. Вор проник в квартиру в Приморском районе и забрал все ценное. Сумма материального ущерба составила 112 тыс. рублей.

Преступник сумел пробраться в квартиру путем подбора ключей к входной двери, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Хозяйка квартиры лишилась ноутбука, приклада от ружья, а также нескольких ювелирных украшений. Полиция прибыла на место происшествия и изъяла записи с камер видеонаблюдения ТСЖ, отпечатки пальцев рук, а также следы материи и обуви грабителя. Возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище.

Похожий случай произошел в Ленинградской области. Вор проник в дом безработного жителя и украл один миллион рублей.